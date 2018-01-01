Трамп раскритиковал блокировку соцсетей в Иране
Президент США Дональд Трамп осудил "отключение интернета" властями Ирана. Ранее из Ирана поступали сообщения о том, что власти заблокировали некоторые сайты, в первую очередь соцсети и мессенджеры.
Президент США Дональд Трамп осудил "отключение интернета" на фоне протестов в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.
"Иран, страна спонсируемого терроризма номер один, со множеством происходящих ежечасно нарушений прав человека, теперь закрыл интернет, чтобы мирные демонстранты не могли общаться. Нехорошо!" - написал Трамп в Twitter.