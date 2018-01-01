В России запретили слабоалкогольные энергетики

Теги: Общество алкоголь россия

В России с 1 января введен запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Также меняется порядок выдачи лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С 1 января в России прекращают выпуск и продажу алкогольных энергетиков. Их производство разрешено только для экспорта, сообщает ТАСС.

Кроме того, законом уточняется процедура госрегистрации основного технологического оборудования для производства этилового спирта, устанавливается, что регистрации подлежит оборудование с производственной мощностью более 200 декалитров.

Коснулись изменения и розничной продаже алкогольной продукции в самолетах, которая теперь будет производиться только по лицензии.