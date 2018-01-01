Порошенко назвал главный ресурс украинцев
Главным ресурсом Украины является оптимизм и вера в государство. Об этом Петр Порошенко заявил в ходе новогоднего обращения к согражданам.
Президент Украины Петр Порошенко в своем новогоднем обращении к гражданам страны заявил, что главным ресурсом украинцев является оптимизм и вера в свою страну.
"Оптимизм, вера в свою страну, в свои силы — наш главный ресурс. И все будет хорошо. Для этого, как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться так, будто все зависит от Бога, но работать так, будто все зависит от нас", — приводит его слова РИА Новости.
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