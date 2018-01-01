Британский миллионер и его родные погибли при крушении самолета в Австралии

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В Австралии потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находился исполнительный директор британской кейтеринговой компании миллиардер Ричард Казинс и члены его семьи. Погибли шесть человек - пилот и пять пассажиров. Причины инцидента пока не установлены.

Исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс с семьей погиб при крушении пассажирского самолета DHC-2 Beaver в Австралии. Об этом сообщает РИА Новости. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пять пассажиров.

"С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года", - говорится в заявлении Compass Group.

Compass Group является крупнейшей в мире компанией в области корпоративного питания.