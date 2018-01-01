Десять человек погибли во время беспорядков в Иране

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По меньшей мере десять человек погибли на продолжающихся с четверга массовых акциях протеста в Иране. Участники манифестации протестуют против роста цен. В нескольких городах демонстранты подожгли автомобили и мотоциклы полиции.

По меньшей мере десять человек погибли, еще несколько ранены в результате беспорядков на антиправительственных акциях в двух городах на юго-западе Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Акции протеста в Иране продолжаются уже три дня. Жители страны выступают против роста цен.

Ранее СМИ сообщали о четырех погибших. Два человека были застрелены, несколько получили ранения в городе Изе.