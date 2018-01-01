Как Москва встретила Новый год

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1 января праздничные мероприятия продолжаются, самые массовые гуляния, конечно, в столице. Работают десятки площадок. Торжества уже вовсю развернулись на Тверской улице. Для жителей и гостей столицы подготовили концерты и спектакли, спортивные состязания, новогодние угощения.

Москва встречает Новый год. Сияет огнями, откуда ни взгляни. Перекрытые для движения автотранспорта широкие проспекты с трудом вмещают всех желающих окунуться в атмосферу праздника. На свежем воздухе 2018-й ждут не только москвичи. Улицы мегаполиса наполнены гостями со всех уголков мира, передает "ТВ Центр".

Новогодняя столица потрясает: на Охотном ряду - герои русских былин и сказок. Совсем рядом, по Тверской царственно шествуют персонажи из экзотических стран. Те, кто решил отправиться на ВДНХ, прямиком попадают на "орбиту". Космическое шоу на льду самого вместительного московского катка составит конкуренцию карнавалу в Рио. В городе - сотни концертных площадок и мест для народных гуляний. Но при всем разнообразии они связаны единой концепцией фестиваля "Путешествие в Рождество".

Многочасовой предновогодний концерт на главной сцене Парка Победы зрители воспринимают на одном дыхании. И вот - долгожданный звук курантов Московского Кремля. Непререкаемый авторитет 12 ударов погружает столицу в полную тишину. Но лишь для того, чтобы в момент смены года смениться оглушительным общим ликованием.

К наступлению нового 2018-го года Москва подготовилась основательно. Концертные площадки на улицах, площадях и в парках. Отметить главный праздник вышли в буквальном смысле миллионы. И как результат — атмосфера волшебства и надежды на то, что в новом году всех ждет удача.

Фейерверк на фоне куполов архитектурного чуда света, храма Василия Блаженного, старт фантастическому шоу в небе столицы. Десятки точек по всей Москве. И в общей сложности 100 тысяч залпов. К ним добавляются и небесные фонарики. Символы добрых желаний.

Температура бьет все рекорды. Но в такую самую добрую ночь даже непривычная для январской Москвы погода воспринимается как хороший знак. И даже артисты согласны с этим.

От такой январской погоды приходится прятать целый ледовый мир. Под виниловыми шатрами на Поклонной Горе - более 30 городов. Каждый представляет страну - участницу предстоящего чемпионата мира по футболу.

Фестиваль "Ледовая Москва" откроется уже через несколько дней, когда в столицу, вслед за 2018 годом все-таки придут и настоящие морозы. Синоптики обещают. А что делать в эти праздничные дни, каждый решает сам: для жителей и гостей новогодней Москвы выбор огромный.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".