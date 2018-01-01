Жители России смогут увидеть суперлуние

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В новом году жители Земли смогут полюбоваться на необычное астрономическое явление - суперлуние.

Этим вечером спутник нашей планеты предстанет во всей красе. Луна максимально приблизится к Земле, станет на треть ярче и значительно крупнее, сообщает "ТВ Центр".

В полной мере явлением смогут насладиться жители Дальнего Востока. В случае ясной погоды суперлуние также увидят москвичи и гости столицы. В следующий раз Луна приблизится к нашей планете в конце января.