Число погибших при беспорядках в Иране выросло до 12 человек

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Беспорядки в ходе акций протеста в Иране, по последним данным, унесли жизни 12 человек. Местные СМИ сообщают, что силы безопасности отбили несколько попыток демонстрантов взять под контроль полицейские участки и военные базы. При этом отмечается, что демонстранты были вооружены.

Количество погибших из-за протестов в Иране увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря, первые волнения случились в городе Мешхед, который расположен на северо-востоке страны.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани признал право жителей на протест, если он не перерастает в насилие. "Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - сказал он.