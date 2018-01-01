14:48, 01 января 2018

Четыре человека пострадали при взрыве в Турине

Теги:  взрыв  италия  Происшествие

Спрятанная в мусорном баке самодельная бомба взорвалась в одном из окраинных районов итальянского города Турин в новогоднюю ночь. Пострадали четыре человека.

Четыре человека пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в Турине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Кроме того, бомба повредила четыре припаркованные машины, разбиты окна в десятках домов.

Бомбы были изготовлены из бумаги и оставлены в мусорных ящиках.

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