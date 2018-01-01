15:14, 01 января 2018

Около 2,5 млн человек приняли участие в новогодних гуляниях в Москве

Теги:  Москва  собянин  новый год

В новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,5 миллиона человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие порядка 2,5 миллиона человек.

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