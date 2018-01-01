В Совфеде призвали Ким Чен Ына заменить ядерную кнопку на шампанское

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич приветствовал решение КНДР отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею. Он также прокомментировал призыв главы Северной Кореи Ким Чен Ына о массовом производстве межконтинентальных баллистических ракет.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич поприветствовал решение Пхеньяна направить на Олимпиаду в Южную Корею своих спортсменов, а на призыв главы КНДР Ким Чен Ына о массовом производстве межконтинентальных баллистических ракет порекомендовал ему поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского.

"Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни", - приводит его слова ТАСС.

Глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к жителям страны рассказал о завершении создания ядерных сил страны. Он отметил, что ядерная кнопка постоянно лежит у него на рабочем столе.

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