Трамп обвинил Пакистан в укрывательстве боевиков

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать финансовую поддержу Пакистану.

Дональд Трамп считает, что США совершили ошибку, в течение 15 лет оказывая финансовую помощь Пакистану.

"США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!" — приводит его слова РИА Новости.