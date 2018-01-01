Путин и Нетаньяху договорились о встрече

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху договорились провести встречу в ближайшее время.

В Кремле анонсировали встречу Владимира Путина с премьером Израиля. "Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго.