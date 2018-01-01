В МИД прокомментировали беспорядки в Иране

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В МИД России выразили надежду на то, что ситуация в Иране не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. Во внешнеполитическом ведомстве заявили о недопустимости внешнего вмешательства, которое дестабилизирует обстановку. Беспорядки в ходе акций протеста в Иране, по последним данным, унесли жизни 12 человек.

Москва считает массовые беспорядки в Иране внутренним делом страны. Об этом заявили в понедельник в МИД России.

"Выражаем надежду, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития", - отметили в ведомстве ТАСС. Там добавили, что недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря, первые волнения случились в городе Мешхед, который расположен на северо-востоке страны. По последним данным, погибли 12 человек.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани признал право жителей на протест, если он не перерастает в насилие. "Протест и критика - конституционные права граждан, если они отличны от насилия и нанесения ущерба общественной собственности", - сказал он.