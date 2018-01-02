Пушков: Польша устала от "успехов" Порошенко

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Польша отказывается принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому как "устала" от успехов президента Украины Петра Порошенко, считает сенатор Алексей Пушков. Ранее в Варшаве заявили, что страна не будет принимать беженцев в рамках программы ЕС в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Польши о том, что его страна не будет принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки из-за потока мигрантов с Украины.

"Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко", - написал председатель комиссии Совфеда по информационной политике в Twitter.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет принимать беженцев с Ближнего востока и из Северной Африки в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

"На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины", - сообщил он.

В свою очередь Еврокомиссия подала в суд ЕС иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы Евросоюза.

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