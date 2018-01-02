Ученые предупредили о десятилетнем похолодании на юге России

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С 2018 года на юге России начнется десятилетний период похолодания, сообщили в РАН. Это связано с цикличностью климата. Предвестники начала такого периода – неожиданно суровые зимы.

В южных регионах России с 2018 года начнется десятилетний цикл похолодания, об этом РИА Новости сообщил председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Предвестники начала такого периода – неожиданно суровые зимы. В частности, сейчас лед Нижнем Дону и Таганрогском заливе держится с декабря по март, хотя раньше вода была скованна лишь в феврале. Также наблюдаются необычно прохладные весенние месяцы.

Академик отметил, что природные аномалии становятся причиной сокращения уловов рыбы, уменьшения урожая плодов и ягод, препятствуют судоходству.