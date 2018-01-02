Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне

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Южная Корея официально предложила КНДР обсудить общие интересы, в частности, возможность участия Северной Кореи в Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее в своем новогоднем обращении северокорейский лидер выразил желание направить делегацию на Игры.

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

В случае согласия Северной Кореи встреча может пройти 9 января в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами.

Сеул и Пхеньян планируют обсудить вопросы, направленные на улучшение межкорейских отношений, а также участие северокорейской делегации в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к жителям страны рассказал о завершении создания ядерных сил страны. Он отметил, что ядерная кнопка постоянно лежит у него на рабочем столе. Кроме того, северокорейский лидер заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом, и отметил готовность северокорейских спортсменов принять участие в Играх.

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