Путин рассказал о том, какие новости ему запомнились 50 лет назад

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Владимир Путин принял участие в юбилейном выпуске программы "Время", которой 1 января исполнилось полвека. В информационной студии глава государства пообщался с журналистами, ведущими и ветеранами программы "Время", в частности с легендарными дикторами Анной Шатиловой и Виктором Балашовым.

Президент рассказал о том, какие события в жизни страны запомнились ему именно из выпуска новостей, сообщает "ТВ Центр". По его словам, в числе самых ярких впечатлений - появление сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, а еще серия побед хоккейной сборной Советского союза. Путин отметил, что старается смотреть новости в прямом эфире, однако это не всегда удается в связи с насыщенным графиком. Президент также подчеркнул, что в своей работе считает важным быть на месте событий.