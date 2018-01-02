Власти Ирана назвали виновных в организации беспорядков в стране

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Совбез Ирана обвинил США, Великобританию и Саудовскую Аравию в организации протестов в стране. Согласно полученным данным, именно эти страны руководят кампаниями в социальных сетях. С 28 декабря в Иране проходят массовые акции против высоких цен и коррупции. По последним данным, жертвами столкновений стали 12 человек.

Совбез Ирана обвинил США, Великобританию и Саудовскую Аравию в организации протестов в стране, сообщает РИА Новости.

Власти этих стран, по мнению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, руководят протестными кампаниями в социальных сетях.

"На основе нашего анализа, около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", - сообщил он, добавив, что беспорядки должны закончиться через несколько дней.

С 28 декабря в Иране проходят массовые протесты. Население недовольно высокими ценами на продукты, безработицей и коррупцией. В результате беспорядков погибли как минимум 12 человек. В результате протестов власти пытались ограничить доступ к мессенджеру Telegram и соцсети Instagram.

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