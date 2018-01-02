77 музеев Москвы будут работать в праздники бесплатно

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77 музеев департамента культуры Москвы в новогодние праздники будут работать бесплатно со второго по седьмое января. В частности, в Новом Манеже можно посмотреть мультимедийную выставку "Необъятный Рязанов", а в музее Цветаевой покажут ее черновики и тетрадки.

Со второго по седьмое января 77 музеев департамента культуры Москвы будут работать бесплатно, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

В Новом Манеже можно посмотреть выставку "Необъятный Рязанов", посвященную 90-летию режиссера Эльдара Рязанова. В музее Цветаевой покажут тетради поэтессы, записки, черновики произведений. В Мемориальном музее космонавтики все желающие смогут увидеть уникальные сувениры, связанные с космосом. В музее "Садовое кольцо" - выставку "Москва рождественская".

В музее-заповеднике "Коломенское" 7 января пройдут святочные гулянья с колядками, играми и выступлениями скоморохов.

"Основные экспозиции городских музеев открыты бесплатно, но некоторые мероприятия могут остаться платными. Есть и площадки, которые можно посетить только по предварительной записи, поэтому лучше уточнять расписание и график работы на официальных сайтах музеев", - предупреждает департамент культуры.

Полный список музеев, которые будут работать бесплатно в новогодние праздники, можно посмотреть на сайте mos.ru.

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