В городах Украины прошли факельные шествия в честь Бандеры

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Этой ночью в городах Украины горели факелы и звучали националистические лозунги - радикалы отметили очередную годовщину со дня рождения Степана Бандеры, главы запрещенной в России организации ОУН-УПА. На ее счету более миллиона убийств.

Крещатик окрашен в красно-черные флаги УПА. Факельный строй во всю ширину улицы, как в Германии времен Гитлера. Только тут повсюду портреты местного фюрера - Степана Бандеры, день рождения которого украинские националисты вот уже который год подряд отмечают с размахом, передает "ТВ Центр".

Такая же картина наблюдается по всей стране. Бандера известен как лидер запрещенной в России ОУН-УПА, которая прославилась своими жестокими зачистками на Западной Украине и в Польше. Каратели из этой украинской организации, которых сейчас так чтут националисты, вырезали людей тысячами. Не щадили никого. Ни женщин, ни стариков, ни детей. В годы Великой Отечественной войны УПА активно сотрудничала с Гитлером. Но на все эти факты украинские власти давно закрыли глаза, возведя убийцу Бандеру в национальные герои.

"Я думаю эти люди не нуждаются ни в каком представлении. Это уже символ борьбы за национальную державу, за независимость. Соответственно, подобные мероприятия проходят в большинстве городов Украины. Как в Киеве, так и на восточных территориях. Это показывает, что люди разбираются и понимают кто настоящий герой, и кто действительно хотел независимой страны", - сообщил организатор шествия Тарас Хаммер.

Но вот сама страна от подобных граждан, называющих себя патриотами Украины, уже заметно устала. Один из местных новостных порталов провел опрос. Гражданам предлагалось ответить, кого бы они хотели депортировать из Украины: патриотов или представителей других национальностей. Подавляющее большинство высказалось за первый вариант. Но это в интернете. В слух об этом никто предпочитает не говорить. Потому что боятся, предпочитая молча наблюдать и за факельными шествиями националистов, и за сносом памятников. В этот раз, например, пострадал памятник борцам за установление советской власти в Днепре.

А вот у нынешнего проводника Украины - Петра Порошенко, похоже, ужас вызывают телефонные пранкеры. Президент вновь попался на розыгрыш. В новогоднюю ночь ему позвонили от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга. Пожелали украинскому президенту счастливого Рождества и пить по меньше горилки. После чего Порошенко бросил трубку. По мнению пранкера, судя по голосу, на тот момент украинский лидер уже якобы был навеселе.

Александр Панюшкин, Никита Васильев, "ТВ Центр".