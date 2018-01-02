Собянин рассказал, как Москва готовилась к праздникам

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Итоги работы и планы на будущее. Мэр Москвы Сергей Собянин побеседовал с журналистами и обсудил самые важные вопросы жизни города. В центре внимания - главный зимний праздник.

В конце года накануне праздников мэр Москвы всегда находит в своем плотном графике время, чтобы пообщаться с журналистами. Итоги работы за прошедшие 12 месяцев и планы на будущее, конечно, оказываются в центре внимания, передает "ТВ Центр". Но обойти стороной сам Новый год просто невозможно. Ведь к этому празднику столица готовится основательно.

"Москвичей трудно удивить, во-первых, потому что мы ежегодно проводим замечательный фестиваль "Путешествие в Рождество". И москвичи уже привыкли к нему. Лет пять назад такой традиции не было. Улицы были темными. Площади пустыми, парки спали. Нас убеждали, что в новогодние праздники москвичам это вообще не надо. Все уезжают куда-то. А я всегда спорил: посмотрите на улицы, посмотрите на окна домов. На дачи особо не сезон ехать. За границу - на Мальдивы, на Сейшелы и в Австрию - далеко не все могут поехать. Большинство москвичей находятся в городе", - рассказал мэр.

Такая логика оказалась верной. Фестиваль "Путешествие в Рождество", который, кстати, возглавил рейтинг по популярности во всей России, каждый год посещают миллионы людей. Более того, многие приезжают в город именно для того, чтобы увидеть это событие. Департамент культуры столицы прогнозирует, что на этот раз новогодние площадки Москвы посетят больше 10 миллионов человек. Центром притяжения вновь, очевидно, станет главная улица города. Поэтому власти решили сделать для гостей праздника ещё один сюрприз.

"Никогда еще в Новый год Тверская не перекрывалась. Почему мы это делаем? В прошлом году, несмотря на то, что настоящая зима, морозы под 20 градусов, количество людей, которые пришли полюбоваться оформлением города, освещением, ярмарками, было столько, что тротуары не вмещали людей. Стало ясно, что в этом году хочешь - не хочешь придется перекрывать", - сообщил Собянин.

Но на этом сюрпризы не закончились. Власти Москвы объявили 2018 год "годом театра". Театр длиною в улицу решили открыть прямо в Новогоднюю ночь. Площадки расположили вдоль перекрытой для машин Тверской. Какие-то труппы включили в свою программу классику - и правда, ну как представить себе Новый год без "Щелкунчика"? Другие же остановились на новаторских спектаклях.

"По инициативе театрального сообщества мы включили театры, не только московские, но и региональные театры, достаточно много театров из-за рубежа, для того, чтобы этот праздник был совмещен с огромным театральным фестивалем", - объяснил мэр столицы.

Москва встретила Новый год без снега, синоптики нас предупреждали заранее. Но тысячи ярких огней, которыми украсили город, создали невероятную атмосферу. Впрочем, конечно, монтажом подсветки подготовка к празднику не ограничилась.

"Попробуй мы сделать такой праздник на прежних улицах, не очень бы получилось. Для того, чтобы создать такую праздничную атмосферу, необходимо было убрать машины с тротуаров. Мало кто помнит, но то место, где мы сидим, вокруг памятника Долгорукому, была сплошь заставлена машинами. Сегодня здесь фестивальная площадка. Надо было подготовить все это: благоустроить, осветить, сделать художественную подсветку зданий. И только потом, на всем этом создавать праздник", - рассказал градоначальник.

Тысячи людей обеспечивают в городе безопасность, следят за чистотой улиц и перевозят москвичей и гостей столицы на общественном транспорте. Они - тоже часть праздника. Сотни специалистов работают для того, чтобы москвичи могли наслаждаться любимой забавой - кататься на коньках. Чего стоит поддерживать в нужном состоянии лед в Парке Горького и на ВДНХ.

"Десятки площадок новогодних по всей Москве. Все парки Москвы будут задействованы под праздники. Так что можно будет выбрать площадку не только в центре, но и поближе к дому", - сообщил Собянин.

Нарядные шале, где можно согреться горячими напитками или купить сувениры. Спортивные соревнования для маленьких и взрослых. Новогодние представления. Все это в распоряжении жителей и гостей праздничной Москвы до 14 января.

Евгения Карих, "ТВ Центр".