В ЦИК рассказали об огромном числе желающих стать президентом

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Центризбирком России на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента. Такое большое количество кандидатов наблюдается впервые за последние годы. Это может быть связано с обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.

Центризбирком (ЦИК) России на конец декабря получил около 60 уведомлений по проведению мероприятий, которые связаны с выдвижением кандидатов на пост главы государства, сообщает РИА Новости.

"На конец декабря в ЦИК поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета", - рассказал член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Он рассказал, что такое количество кандидатов наблюдается впервые за последние годы. Это может быть связано с обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.

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