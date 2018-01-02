В ЦИК рассказали об огромном числе желающих стать президентом
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Центризбирком России на конец декабря получил порядка 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента. Такое большое количество кандидатов наблюдается впервые за последние годы. Это может быть связано с обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.
Центризбирком (ЦИК) России на конец декабря получил около 60 уведомлений по проведению мероприятий, которые связаны с выдвижением кандидатов на пост главы государства, сообщает РИА Новости.
"На конец декабря в ЦИК поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии. Представители 13 политических партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета", - рассказал член Центризбиркома Евгений Шевченко.
Он рассказал, что такое количество кандидатов наблюдается впервые за последние годы. Это может быть связано с обманчивой видимостью легкости участия в президентской кампании.
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