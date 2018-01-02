Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 20

Теги: иран Беспорядки погибшие

По меньшей мере 20 человек погибли в Иране в ходе протестов в крупных городах страны. Уличные демонстрации продолжаются уже несколько дней. Только в столичном регионе задержано 450 митингующих. Власти заявляют, что держат ситуацию под контролем.

На улицах Тегерана и других крупных городов проходят многотысячные протесты. Толпу пытаются усмирить стражи порядка, но пока безрезультатно. Число жертв уже превысило 20 человек, передает "ТВ Центр". Официальная причина народных волнений - недовольство ростом цен. Президент страны Хасан Рухани призвал протестующих к диалогу.

"Граждане Ирана могут свободно выражать свою критику и даже свое недовольство. Однако, критика отличается от насилия, которое наносит ущерб государственной собственности. В стране нельзя допустить создания атмосферы, которая бы вызывала опасения у людей за свою безопасность", - заявил глава государства.

По мнению официального Тегерана, против действующего правительства ведется "опосредованная война" извне. Сценарий до боли знакомый. Пришлось даже на время заблокировать соцсети, где некие активисты призывали людей выйти на улицы. Впрочем, президент США Дональд Трамп даже вуалировать ничего не стал, прямо написав в своем Twitter: "Наступило время для перемен".

"Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасную ядерную сделку, заключенную между ним и администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!", - написал американский лидер в соцсети.

Вторят ему и союзники - Израиль и Саудовская Аравия. С ними у Ирана напряженные отношения. Геополитические амбиции, а главное - влияние в регионе, не дают покоя Тель-Авиву и Эр-Рияду. В нашем МИДе выразили надежду на то, что ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития. В ведомстве подчеркнули, что любое вмешательство во внутренние дела страны недопустимо.

Открыто высказываемые в США и Израиле надежды на то, что беспорядки могут спровоцировать падение режима, похоже, преждевременны. Но любое реальное или воображаемое ослабление власти иранского правительства может стать предвестником опасной эскалации напряженности в регионе.

Впрочем, эксперты полагают, что протесты в Иране не приведут к смене власти. Президент Рухани год назад был избран в ходе демократических выборов и имеет прочные позиции. Однако, американцы, похоже, настроены решительно, а в этом случае возможно все что угодно.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".