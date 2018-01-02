Саакашвили позвал украинцев на митинг, на который сам не пойдет

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал украинцев выйти на митинг у зданий МВД и СБУ в Киеве в связи с убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Бывший президент Грузии не хочет, чтобы его обвинили в том, что он использует смерть женщины для собственной политической выгоды.

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев выйти на митинг у зданий СБУ и МВД в связи с убийством украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, сообщает РИА Новости.

"Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья", - написал Саакашвили в своем Facebook.

Политик объяснил, что не будет участвовать в митинге лично, чтобы его не обвинили в том, что он использует смерть Ноздровской для собственной политической выгоды.

Ноздровская пропала несколько дней назад, ее тело было обнаружено накануне. Следствие связывает гибель правозащитницы с ее профессиональной деятельностью.

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