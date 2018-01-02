Журналиста "ТВ Центра" задержали в Риге

Теги: журналист сми латвия Происшествие

Латвийские правоохранители в Риге задержали журналиста телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева и намерены выслать его из страны. О причинах ничего неизвестно, журналисту сообщили лишь, что у него пожизненный запрет на въезд в Латвию.

В Риге задержали журналиста "ТВ Центра" Анатолия Курлаева, его могут выслать из страны, сообщает РИА Новости.

"Я вчера прилетел в Ригу. В гостинице меня не нашли, задержали уже в торговом центре и сказали, что у меня пожизненный запрет на въезд в Латвию. Причин не объяснили. Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан министерством внутренних дел. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству", - сообщил Курлаев.

По словам журналиста, он до сих пор находится в полиции, откуда его повезут в ведомство, занимающееся депортацией.

Читайте также:

В Латвии потребовали признать российские СМИ иноагентами