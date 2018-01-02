В результате пожара в Бронксе пострадали 12 человек

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По меньшей мере 12 человек пострадали в результате пожара, который произошел в одном из домов в нью-йоркском Бронксе. Возгорание началось в мебельном магазине на первом этаже, затем огонь распространился на квартиры остальных трех этажей.

Двенадцать человек пострадали при пожаре в одном из домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался в мебельном магазине на первом этаже, затем огонь перекинулся на квартиры, которые располагались на остальных трех этажах.

О причинах пожара пока не сообщается. В пятницу, 29 декабря, в Бронксе полностью сгорело пятиэтажное здание. В результате 12 человек погибли, пострадали четыре.

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