В результате пожара в Бронксе пострадали 12 человек
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По меньшей мере 12 человек пострадали в результате пожара, который произошел в одном из домов в нью-йоркском Бронксе. Возгорание началось в мебельном магазине на первом этаже, затем огонь распространился на квартиры остальных трех этажей.
Двенадцать человек пострадали при пожаре в одном из домов в нью-йоркском квартале Бронкс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Пожар начался в мебельном магазине на первом этаже, затем огонь перекинулся на квартиры, которые располагались на остальных трех этажах.
О причинах пожара пока не сообщается. В пятницу, 29 декабря, в Бронксе полностью сгорело пятиэтажное здание. В результате 12 человек погибли, пострадали четыре.
12 hurt, 1 seriously, in 6-alarm fire at Bronx apartment building https://t.co/wLRoypjc5s #GMN— WKRN (@WKRN) 2 января 2018 г.
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