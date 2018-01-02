Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Додона

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Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил председателю парламента или премьер-министру республики назначить главу МИД и еще шестерых членов правительства в обход президента Игоря Додона. Ранее депутаты парламента обратились в КС, поскольку глава государства отказался утвердить новых министров.

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что председатель парламента или премьер-министр страны могут вместо главы государства назначить главу МИД и еще шесть членов правительства, сообщает РИА Новости.

"В соответствии со статьей 91 конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу", - заявили в КС.

В свою очередь Игорь Додон назвал решение КС "находящимся за пределами здравого смысла". По словам главы государства, уступать он не собирается.

"Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров", - сообщил он.

Ранее группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд, поскольку Додон отказался утверждать кандидатуры членов правительства, которые были предложены премьер-министром Павлом Филипом.

В Молдавии парламентская республика. Главой государства является президент, однако его полномочия крайне ограничены.

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