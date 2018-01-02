ОАЭ ввели запрет на импорт мяса и птицы из ряда регионов России
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Объединенные Арабские Эмираты ввели запрет на импорт мяса, птицы и яиц из Костромской и Астраханской областей, а также Калмыкии. По данным местных СМИ, продукты не прошли термическую обработку из-за вспышки птичьего гриппа.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ввели запрет на импорт мяса, птицы и яиц из Костромской области, не прошедших термическую обработку, из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ограничения также затронули продукцию из Астраханской области и Калмыкии.
В Россельхознадзоре сообщили, что пока не получили официального уведомления от ОАЭ, а все вспышки гриппа птиц, которые ранее были зафиксированы в России, были погашены.
В декабре стало известно, что власти Костромской области объявили карантин на птицефабрике из-за вспышки гриппа.
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