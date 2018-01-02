Журналист "ТВ Центра" рассказал подробности задержания в Латвии

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В Риге задержали сотрудника телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Как заявили миграционные власти страны, с 2015 года ему запрещен въезд из-за угрозы безопасности страны. Сам Курлаев рассказал, что до этого неоднократно посещал страну, и узнал о статусе персона нон-грата только сейчас.

Журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев рассказал подробности задержания в Латвии. В комментарии TVC.RU он сообщил, что его задержали в торговом центре Риги, после чего сотрудники полиции, забрав паспорт, отвезли в миграционную службу.

Там Курлаеву сообщили, что с 2015 года ему пожизненно запрещен въезд в Латвию из-за угрозы национальной безопасности страны.

В "ТВ Центре" в связи с задержанием Анатолия Курлаева выразили недоумение. В Риге он находился с частным визитом. В руководстве канала подчеркнули, что случившееся наглядно показывает предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских средств массовой информации.