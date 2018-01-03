Власти Латвии не комментируют депортацию журналиста "ТВ Центра"

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От властей Латвии до сих пор не последовало комментариев по поводу депортации нашего коллеги - корреспондента "ТВ Центра" Анатолия Курлаева. Поздно вечером журналист прилетел в Москву, взяв билет за свой счет. На телеканале ситуацию восприняли с недоумением. Вывод напрашивается сам собой: всё происходящее демонстрирует предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ. Анатолия задержали в Риге, сообщив, что он внесён в список лиц, угрожающих безопасности этой страны.

На память об отпуске в Латвии Анатолию Курлаеву остались официальные документы о его депортации. В Ригу наш коллега приехал вместе с супругой и неожиданно узнал, что своим присутствием несет угрозу безопасности прибалтийской республики, передает "ТВ Центр".

"Первая мысль была, что это какая-то шутка или ошибка. Потому что за ни разу за мое очень частое пребывание в Европе, у меня ни штрафа не было, никаких приводов полицию. Вообще не было никаких проблем, я до последнего смеялся, думал шутка, но нет, не шутка", - сказал Курлаев.

Кадры снимались еще в Риге. Гостиничный номер, куда накануне заселилась семья журналиста из России. Собирая вещи, Анатолий рассказывает, как началось его утро.

"Я увидел полицию на ресепшене, думал, что кого-то ищут. Какого-то особо опасного преступника. Супруга мне говорит, да там же твою фотографию показывают. Я думаю, да ладно, я же никаких законов не нарушал. Но на самом деле искали меня", - отметил Курлаев.

Но задержание почему-то провели позже в торговом центре на глазах у десятков покупателей. Праздничный шоппинг закончился поездкой в полицию. Там журналисту объявили, что он является персоной нон грата, и в сопровождении инспекторов может забрать личные вещи из гостиничного номера. Дальше автобусом до границы или в аэропорт, но билет придется покупать за свой счет.

Ситуация как минимум выглядит странно. В полиции нашему коллеге заявили, что въезд в Латвию ему запрещен с 2015 года. Но за это время Анатолий несколько раз побывал в Риге. Последний - совсем недавно. Да и сейчас никаких проблем не возникло во время пересечения границы. Курлаева сначала впустили в страну, а через день из нее выдворили.

В официальном решении властей не конкретизируется, чем именно российский журналист, приехавший в качестве туриста, угрожает стране. Но по неформальному общению с полицейскими стало понятно, причина - именно профессиональная деятельность. В 2015 году телеканал "ТВ Центр" показал документальный фильм "НАТО у ворот", продюсером которого был Анатолий Курлаев.

"Обычный фильм про отношение Прибалтийских республик к России, про НАТО. Ничего там не было такого, чтобы меня пожизненно в персоны нон грата записывать. Я начал судорожно вспоминать, может я там снял такого или крамольного, но нет. Сами прибалты и латыши все рассказывали, я там от себя ничего не говорил", - пояснил Курлаев.

В телекомпании "ТВ Центр" выразили недоумение в связи со случившимся. Депортация нашего коллеги наглядно показывает предвзятое отношение латвийских властей к представителям российских СМИ и их неготовность руководствоваться основополагающими принципами свободы слова.

"Я, честно говоря, думаю, что дело не в его персоне. Сейчас антироссийский психоз в отношении особенно журналистов достиг такого уровня, то в принципе будь их воля, полиция безопасности запретила бы въезд в Латвию всем российским журналистам", - отметил лидер латвийской партии "За родной язык!" Владимир Линдерман.

"То, что с ним сделали, это возмутительно, глупо. И очень вредоносно не только для такого высокого уровня взаимоотношений между странами. Но и для развития той же самой туристической отрасли Латвийской Республики, которая сейчас пребывает не в самом лучшем положении", - подчеркнул сопредседатель партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

В Риге нашему коллеге заявили, что в течение месяца он может оспорить в суде решение властей. Но, по словам Анатолия, делать этого он не будет. В конце концов, Латвия - не единственное место, где можно провести отпуск.

Пётр Вершинин, Павел Винокуров, "ТВ Центр".

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