При падении автобуса в пропасть в Перу погибли 48 человек
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Автобус упал в пропасть после столкновения с грузовиком недалеко от Лимы. В результате аварии погибли 48 человек. Сообщается, что оба водителя превысили допустимую скорость.
В Перу пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 48 человек. Авария произошла недалеко от столицы Лимы на серпантине, известном как "поворот дьявола", передает "ТВ Центр".
В момент ДТП в салоне находились не менее 50 человек. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, и рухнул со стометровой высоты прямо на берег океана. Сообщается, что оба водителя превысили допустимую скорость. Спасательные работы осложняет начавшийся прилив.