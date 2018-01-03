При падении автобуса в пропасть в Перу погибли 48 человек

Теги: В мире авария погибшие перу дтп

Автобус упал в пропасть после столкновения с грузовиком недалеко от Лимы. В результате аварии погибли 48 человек. Сообщается, что оба водителя превысили допустимую скорость.

В Перу пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 48 человек. Авария произошла недалеко от столицы Лимы на серпантине, известном как "поворот дьявола", передает "ТВ Центр".

В момент ДТП в салоне находились не менее 50 человек. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, и рухнул со стометровой высоты прямо на берег океана. Сообщается, что оба водителя превысили допустимую скорость. Спасательные работы осложняет начавшийся прилив.