КНДР возобновила линию связи с Южной Кореей

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Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей. Целью этого шага стало обсуждение возможного участия северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее в новогоднем обращении лидер КНДР заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть закрытую долгое время "горячую линию" между его страной и Южной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным южнокорейских СМИ, линия открылась в среду в 9:30 по московскому времени. Целью этого шага стало обсуждение возможного участия КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Сообщается также, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, которую оказала Южная Корея его мирному предложению об участии делегации.

Ранее глава КНДР в новогоднем обращении к жителям страны рассказал о завершении создания ядерных сил страны. Он отметил, что ядерная кнопка постоянно лежит у него на рабочем столе. Кроме того, северокорейский лидер заявил, что Пхеньян открыт для диалога с Сеулом, и отметил готовность спортсменов из КНДР принять участие в Играх.

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