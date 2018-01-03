Опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса‍

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В интернете появились кадры испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Ракетный комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров.