Опубликовано видео испытаний нового украинского ракетного комплекса
В интернете появились кадры испытаний двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Ракетный комплекс разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров.
На Украине провели испытания двигателя ракет нового оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Об этом сообщает РИА Новости.
По данным украинских СМИ, ракетный комплекс готов к проведению первых полевых испытаний. Отмечается, что "Гром-2" разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров.