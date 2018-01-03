Россиянка умерла после падения на рождественском катке в Бельгии

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Туристка из России ударилась головой после падения на лед рождественского катка в Брюгге. Прибывшие на место происшествия врачи предложили россиянке отправиться в госпиталь, но она отказалась. Через несколько часов женщину обнаружили мертвой в своем пансионе.

Российская туристка умерла после падения на рождественском катке в бельгийском городе Брюгге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Западной Фландрии.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в новогоднюю ночь. 43-летняя россиянка решила покататься на коньках в честь Нового года, однако каток был закрыт для публики. В какой-то момент женщина упала и потеряла сознание, а через некоторое время пришла в себя.

Прибывшие на место происшествия врачи предложили россиянке отправиться в госпиталь, но она отказалась. Через несколько часов женщину обнаружили мертвой в комнате пансиона в центре Брюгге, где она остановилась. Врачи сочли очевидной связь между падением на лед и кровоизлиянием в мозг, которое и вызвало смерть.