Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии

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В Минобороны сообщили о крушении российского боевого вертолета Ми-24 в Сирии. Причиной его падения стала техническая неисправность. В результате происшествия погибли два пилота, а борттехник вертолета получил различные травмы.

В результате крушения российского боевого вертолета Ми-24 погибли два пилота. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел 31 декабря.

"При выполнении перелета на аэродром Хама из-за технической неисправности потерпел крушение российский вертолет Ми-24. При совершении жесткой посадки в 15 километрах от аэродрома назначения оба пилота погибли", - отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, в результате происшествия также получил травмы борттехник вертолета. Его оперативно эвакуировали на аэродром Хмеймим, где ему оказали необходимую помощь. В ведомстве также подчеркнули, что никакого обстрела с земли по российскому вертолету не было.