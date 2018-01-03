Трамп: моя ядерная кнопка гораздо больше, чем у Ким Чен Ына

Теги: В мире сша кндр трамп южная корея

Настоящий прорыв и отправная точка для урегулирования кризиса на Корейском полуострове. КНДР и Южная Корея восстановили "горячую линию" и провели первый за два года телефонный разговор. В свою очередь, Дональд Трамп решил помериться с Ким Чен Ыном ядерными кнопками.

Контрольный пункт Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Именно здесь в половину десятого утра по Москве, впервые за долгое время, Пхеньян связался с Сеулом. Звонок хоть и был техническим - проверить, все ли работает нормально, однако и это уже прорыв. А главное, что совершенно неожиданно, состоялся он по инициативе Ким Чен Ына, передает "ТВ Центр".

"Олимпийские игры пройдут в Южной Корее. Мы искренне надеемся, что они будут успешными. И готовы предпринять различные шаги, включая отправку нашей делегации", - сказал глава КНДР.

Это новогоднее обращение северокорейского лидера моментально расхватывают на цитаты агентства всего мира. И, конечно, не только потому, что это редкий момент, когда можно услышать, как звучит голос вождя. Сенсация в другом: Ким Чен Ын впервые открыто заявляет о готовности к диалогу и примирению с Южной Кореей, которая пальмовую ветвь принимает.

"Министерства культуры и спорта, а также воссоединения должны сделать все, чтобы межкорейские переговоры состоялись", - отметил президент Южной Кореи Мун Джэин.

Дата переговоров уже определена - 9 января. Пхеньян планирует ограничиться олимпийским вопросом. Сеул надеется затронуть и другие темы. В частности, ядерную программу КНДР. Потепление ожидаемо приветствовали и Москва и Пекин. А вот Вашингтон, главный союзник Сеула, мягко говоря, не слишком обрадовался.

"Если две страны решат, что они хотят вести переговоры, это, безусловно, будет их выбором. Но мы очень скептически относимся к искренности Ким Чен Ына", - подчеркнула официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.

Такой тон, конечно, предсказуем. США ведь выгодно поддерживать напряженность в регионе. Выгодно, чтобы Пхеньян бряцал оружием. Выгодно делать громкие заявления в ответ. Потому как это отвлекает американцев от проблем внутри страны. Вот и накануне Дональд Трамп снова предложил Ким Чем Ыну помериться ядерными кнопками. В прямом смысле.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо мощнее, чем его, и она работает!", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Так президент США прокомментировал недавнее заявление северокорейского лидера о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, и Америка - в зоне поражения ракет. Перепалка эта выглядит, конечно, баловством на высшем уровне. Но это лишь на первый взгляд. Из-под контроля ситуация может выйти в любой момент.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".