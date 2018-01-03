В Иране продолжаются массовые протесты против насилия

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В Иране местные жители снова вышли на улицы, протестуя против вспышек насилия. Глава МИД страны Джавад Зарф отметил, что граждане имеют право на манифестации. В свою очередь, накануне США потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Жители нескольких городов Ирана снова вышли на улицы, протестуя против вспышек насилия, которые прокатились по стране в последние дни. Власти заявляют, что контролируют ситуацию, передает "ТВ Центр".

При этом глава МИД Ирана Джавад Зарф отметил, что граждане имеют право на манифестации. Он подчеркнул это на фоне обвинений в подавлении протестов, которые прозвучали из Вашингтона.

Накануне США потребовали созвать Совет Безопасности ООН. На это представитель российского МИД Мария Захарова предложила Вашингтону поделиться своим опытом в подавлении уличных выступлений в Нью-Йорке, Фергюсоне и других американских городах.