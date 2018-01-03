Пантера насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

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В Истринском районе Московской области выясняют обстоятельства смерти мужчины, которого загрызла пантера. Всё произошло в частном питомнике. Дикая кошка напала на смотрителя, когда тот вошёл в вольер.

Обычный дачный посёлок, затерянный в Подмосковье. Расположен он вдали от оживлённых трасс фактически в окружении деревьев. О том, что соседство здесь делят с дикими животными, многие узнали впервые и ужаснулись. Кто или что скрывается за четырехметровым забором раньше даже не задумывались. Были уверены: просто нелюдимые соседи. Приезжали сюда редко и надолго не задерживались. Почему решили оборудовать дачный участок под зверинец - тоже никому не рассказали, передает "ТВ Центр".

"Мысль о том, что кто-нибудь забудет клетку закрыть или случится ЧП, она всегда присутствует. Вот так и получилось. Это меня всегда и пугало больше всего. Юридически с этим ничего поделать нельзя, с таким соседством. У этого льва статус как у собаки", - сказала Людмила Теслюк.

То, что самые страшные предположения все же оправдались, Людмила узнала утром, прочитав в интернете. Накануне, когда пантеру искали по всей округе, их с мужем даже не предупредили. То что дикая кошка не упала на них с дерева, они считают чудом. В каких условиях содержались животные, и что побудило пантеру загрызть смотрителя - сейчас выясняют следователи.

"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, при попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий", - отметила старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

А местных жителей волнует только одно - что будет дальше со зверинцем. Известно, что жалобы на зоопарк поступали и раньше. Что станет с пантерой, которая напала на человека, тоже пока не ясно.

Александра Сергомасова, Данил Гималов, Иван Солимани-Лежнев, "ТВ Центр".