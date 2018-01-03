Собянин рассказал о ближайших планах по улучшению Москвы

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Итоги работы и планы на будущее. Мэр Москвы Сергей Собянин побеседовал с журналистами и обсудил самые важные вопросы жизни города. В центре внимания - облик столицы.

Традиционное итоговое интервью мэра Москвы журналистам, конечно, было посвящено ключевым итогам года и планам на ближайшее будущее. Одной из самых обсуждаемых в ушедшем 2017 году стала тема реставрации столичных улиц. Далеко не все москвичи оказались готовы терпеть временные неудобства, и открыто выражали возмущение, в частности, владельцы кафе, рядом с которыми проходили работы, передает "ТВ Центр".

"Мы проводим постоянные исследования того, что происходит на наших улицах после реконструкции, во время реконструкции. Конечно, возникают проблемы. Но когда работы заканчиваются, товарооборот на 20-30% на этих предприятиях общепита возрастает", - сказал Собянин.

По облагороженным улицам с удовольствием гуляют горожане, а значит, посетителей в кафе становится больше. И это - задел на многие годы. Спросили мэра и о том, какой финансовый эффект оказывает на городской бюджет программа реставрации, а также праздничные фестивали, которые проводятся теперь каждый сезон.

"За счёт этих площадок, за счёт дополнительных туристов мы получаем в год 60 миллиардов дополнительных доходов в бюджет города", - отметил Собянин.

Впоследствии эти деньги идут на строительство дорог, школ, больниц. Мэр акцентировал внимание на том, что улучшения касаются не только центра города. И программа благоустройства, и различные праздничные мероприятия организуют по всей Москве.

Ведущий: Несколько дней назад вы встречались с предпринимателями района Новые Черёмушки, которые принимают активное участие в городских проектах. Я знаю, что они выступили с инициативой - по аналогии с летними верандами - организовать зимние. Как вам такая идея? И может ли она прижиться, всё-таки, холодно у нас?

Собянин: Площадка в Новых Черёмушках, она не просто обустроена, она обустроена на мировом уровне. Образец такой площадки создан, и к нам пошёл поток из округов, что они тоже хотят такие же сделать площадки. А что касается инициативы, количество летних веранд, количество летних кафе увеличилось вдвое за счёт расширения общественного пространства. Давайте мы и зимой попробуем! Давайте попробуем! В первую очередь, в парках или на площадях.

Обсуждали, разумеется, и развитие транспортной системы города. Мэр отметил: каждый седьмой километр дорог столицы - это то, что было построено за последние несколько лет. Как минимум, треть всех инфраструктурных дорожных объектов, например, переходов и эстакад, тоже - новые сооружения. В 2017 в городе построили больше 120 километров новых дорог. Что касается планов на ближайшее будущее, нужно завершить такие проекты, как северо-западная и северо-восточная хорды. Активное дорожное строительство даёт плоды. Многие улицы, на которых годами собирались пробки, наконец, поехали.

"TomTom, это компания, которая поставляет GPS-датчики в наших машинах. Они отмечают, что Москва переместилась с первого места по пробкам на 13. Наша статистика такая: средняя скорость движения выше на 13%, чем в 2010 году", - сказал Собянин.

Вниманием не обходят и пешеходов. Небывалыми темпами в городе строится метро.

"Нужно идти в Солнцево, в Переделкино. В следующем году, надеюсь, мы будем продолжать в Новую Москву строительство метро, в Некрасовку, в направлении Дмитровки не всё хорошо", - добавил Собянин.

Впереди реализация нового крупного проекта: третьего пересадочного контура подземки, который москвичи уже прозвали "большой кольцевой".

"Под землёй создаётся новая огромная инфраструктура. Тем не менее, есть возможность и для развития московских железных дорог. МЦК мы опробовали - супер. Целый ряд районов, у которых вообще не было метро, и теперь они пользуются МЦК, как единственным транспортом", - подчеркнул мэр столицы.

Каждый день МЦК пользуются 400 тысяч пассажиров. В планах - дальнейшая интеграция кольцевой со станциями московской подземки, а также с пригородными направлениями московской железной дороги. В этом году власти объявили о ещё одном новом проекте, который назвали Московские центральные диаметры. По сути, город получит систему наземного метро.

"Проект создания Центральных диаметров родился вместе с Белозёровым Олегом Валентиновичем, который загорелся идеей интеграции железных дорог в городскую среду. Проект создан вместе с Московской областью, Министерством транспорта России. Нужно построить новые магистральные пути на радиальных направлениях. Сделать совершенно другую логистику движения, управление движением, электрификацию", - сказа Собянин.

Новая система позволит жителям Подмосковья и других регионов добираться до Москвы без машины, и, при этом, в разы быстрее. А значит, в столице станет меньше автомобилей. Первую ветку планируют запустить уже в 2019 году.

Евгения Карих, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".