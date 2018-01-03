15:22, 03 января 2018

На ВДНХ проходит зимний фестиваль

Теги:  праздник  фестиваль  москва  Новый год  вднх

На ВДНХ в самом разгаре зимний фестиваль. В каждом павильоне есть своя уникальная программа: новогодние ёлки, поздравления роботов, цирковые выступления и удивительные шоу с животными.

Новогодние ёлки, поздравления роботов, цирковые выступления и удивительные шоу с животными. На ВДНХ проходит зимний фестиваль, передает "ТВ Центр".

Главная выставка страны подготовила насыщенную программу развлечений. В новогодние каникулы в историческом парке "Россия моя история" проходят представления по мотивам русских сказок и настоящие показы мод Древней Руси. В каждом павильоне есть своя уникальная программа. Особенно полюбили посетители - шоу мыльных пузырей. Вход на все мероприятия - бесплатный.

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