На ВДНХ проходит зимний фестиваль
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На ВДНХ в самом разгаре зимний фестиваль. В каждом павильоне есть своя уникальная программа: новогодние ёлки, поздравления роботов, цирковые выступления и удивительные шоу с животными.
Новогодние ёлки, поздравления роботов, цирковые выступления и удивительные шоу с животными. На ВДНХ проходит зимний фестиваль, передает "ТВ Центр".
Главная выставка страны подготовила насыщенную программу развлечений. В новогодние каникулы в историческом парке "Россия моя история" проходят представления по мотивам русских сказок и настоящие показы мод Древней Руси. В каждом павильоне есть своя уникальная программа. Особенно полюбили посетители - шоу мыльных пузырей. Вход на все мероприятия - бесплатный.