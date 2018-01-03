Глава МВД Латвии прокомментировал депортацию журналиста "ТВ Центра"

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Глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что депортированный из страны журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев включен в черный список министерства, однако это решение может быть пересмотрено. Он также добавил, что не может разгласить информацию о том, на каком основании Курлаеву запрещен въезд на территорию Латвии.

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что депортированный из страны журналист телеканала "ТВ Центр" Анатолий Курлаев включен в черный список министерства, однако это решение может быть пересмотрено. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире передачи "900 секунд" латвийского телеканала LNT Козловскис отметил, что к Курлаеву применен запрет на неопределенное время и это решение пересматривается каждые три года.

"Возможно, он просто ярко выразился. Нет пожизненного, есть запрет на неопределенное время. Это значит, что через три года его пересмотрят на основании заключения того учреждения, по решению которого министр внутренних дел включил персону в список", - подчеркнул Козловскис.

Он также добавил, что не может разгласить информацию о том, на каком основании Курлаеву запрещен въезд на территорию Латвии. Козловскис отметил, что за последний год черный список МВД страны пополнился более чем 100 новыми персонами.

Накануне стало известно о депортации журналиста "ТВ Центра" из Латвии. Курляева задержали в Риге, сообщив, что он внесен в список лиц, угрожающих безопасности этой страны. Поздно вечером журналист прилетел в Москву, взяв билет за свой счет. На телеканале ситуацию восприняли с недоумением.

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