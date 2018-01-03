В результате ДТП с двумя машинами в ХМАО погибли 10 человек

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Две легковушки столкнулись в Октябрьском районе ХМАО. В результате происшествия погибли 10 человек, в том числе четверо детей. В настоящее время на месте дежурят сотрудники экстренных служб и полицейские.

В результате аварии с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Октябрьском районе столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, среди них - четверо детей", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дежурят сотрудники экстренных служб и полицейские.