Путин обсудил с премьером Индии развитие двусторонних отношений

Теги: Политика путин президент премьер-министр индия

В среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нарендры Моди. В ходе диалога президент России обсудил с премьер-министром Индии развитие двусторонних отношений. Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом.