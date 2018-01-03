Путин обсудил с премьером Индии развитие двусторонних отношений
Теги: Политика путин президент премьер-министр индия
В среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Нарендры Моди. В ходе диалога президент России обсудил с премьер-министром Индии развитие двусторонних отношений. Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждено развитие двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись поздравлениями с Новым годом, а также условились продолжить контакты на высшем уровне.