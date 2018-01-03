Ученые анонсировали "кровавое" суперлуние в январе

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В конце января ученые анонсировали "кровавое" полную луну. Такой цвет спутника Земли не является редкостью, однако наблюдать такую луну одновременно с полным затмением удается нечасто.

Ученые анонсировали "кровавое" суперлуние в конце января. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом сама "кровавая" луна не является редкостью, однако наблюдать ее одновременно с полным затмением удается нечасто. В последний раз такое явление наблюдалось около 150 лет назад.

По информации ученых, "кровавое" суперлуние появится в темное время суток и первым ее смогут увидеть жители западного полушария Земли. Точная дата возникновения этого астрономического явления пока неизвестна.