Минобороны подтвердило обстрел базы "Хмеймим" 31 декабря
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт
Авиабаза "Хмеймим" подверглась внезапному минометному обстрелу со стороны боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России. Обстрел произошел 31 декабря. В результате ночной атаки погибли двое российских военнослужащих. В то же время в Минобороны опровергли сообщения об уничтожении семи самолетов ВКС.
Двое российских военнослужащих погибли в результате внезапного минометного обстрела авиабазы "Хмеймим" со стороны боевиков. Об этом пишет ТАСС. Как сообщили в Минобороны России, обстрел произошел 31 декабря.
"С наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - говорится в сообщении.
В то же время в военном ведомстве опровергли сообщения СМИ об уничтожении семи самолетов ВКС. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате обстрела уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов.
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