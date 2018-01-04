При пожаре на складе под Новосибирском погибли 10 человек

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Жертвами крупного пожара на складе в Новосибирской области стали 10 человек, сообщили в региональном МЧС. Пожар в ангаре, в котором располагалось обувное производство, вспыхнул ночью.

Крупный пожар произошел в ангаре в Новосибирской области. По последним данным, погибли 10 человек.

Пожар в ангаре, в котором располагалась обувная фабрика вспыхнул минувшей ночью. Огонь быстро распространился на площади около двух тысяч квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в ангаре хранились предназначенные для производства обуви материалы, что вызвало выделение сильного и токсичного дыма.

Как пишет "Интерфакс", в результате пожара погибли как минимум девять граждан Китая. Десятый погибший, предположительно, является уроженцем Киргизии.

Основной версией возгорания пока считается короткое замыкание и неисправность проводки. В то же время в МЧС не исключили, что рабочие могли не знать элементарных правил пожарной безопасности.