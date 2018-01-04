КНДР разбомбила собственный город

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Одна из баллистических ракет, запущенных КНДР, упала на северокорейский город Токчхон. Об этом сообщают американские СМИ. Запуск произошел еще 28 апреля. Ракета после пуска упала на территории промышленного комплекса, вызвав серьезные разрушения.

Один из ракетных запусков КНДР закончился крупной неудачей. Как сообщает международное издание The Diplomat со ссылкой на источник в американском правительстве, запущенная 28 апреля баллистическая ракета "Хвасон-12" упала на один из районов северокорейского города Токчхон.

По данным издания, падение ракеты вызвало серьезные разрушения в промышленном районе населенного пункта. В качестве доказательств The Diplomat приводит снимки, сделанные с помощью коммерческих спутников.

На спутниковых снимках видны разрушенные постройки. О жертвах ничего не известно. По данным из открытых источников, в Токчхоне проживает около 200 тысяч человек.

Официального подтверждения этой информации нет, в том числе со стороны Южной Кореи.