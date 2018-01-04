В ХМАО выясняют причины аварии с 10 погибшими

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Следователи ищут водителей, которые могли быть свидетелями ДТП в Октябрьском районе ХМАО. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

Следственный комитет взял под контроль расследование дорожной аварии в Ханты-Мансийском округе. Как сообщает "ТВ Центр", такое решение было принято из-за тяжести последствий — погибли 10 человек, в том числе четверо детей, самому младшему из которых не было и года.

Авария произошла в среду вечером на региональной трассе "Ханты-Мансийск - Нягань". Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной версии, водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Последствия ДТП ликвидировали более пятидесяти человек и свыше 10 единиц техники. Всю ночь на месте происшествия работали криминалисты и эксперты, движение на трассе удалось восстановить лишь к утру.