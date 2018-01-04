Более 20 станций метро откроется в Москве в 2018 году

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В этом году в столице может быть построено более 20 станций метро.

Более 20 станций метро может появиться в Москве в этом году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, пишет "Интерфакс".

По его словам, в скором времени планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура с пятью станциями — от "Делового центра" до "Петровского парка". Кроме этого, будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской до "Рассказовки".

Также на этот год намечено завершение работ на станциях "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" ТПК.